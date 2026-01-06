Обычных кур выдавали за «деревенских», окрашивая их синтетическими добавками - ФОТО

Обнародованы результаты экспертизы образцов продукции, изъятых в незаконно действующем цехе по убою птицы в городе Хырдалан.

Как сообщили 1news.az в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), лабораторные исследования подтвердили, что тушки кур окрашивали в желтый цвет с помощью пищевой добавки Тартразин (E102). Это делалось для того, чтобы выдать обычную продукцию за «деревенских кур».

Для справки: Тартразин (E102) - это синтетический желтый краситель, используемый в фармацевтике, косметике и некоторых продуктах питания. Он может вызывать побочные эффекты, такие как повышенная чувствительность и аллергические реакции.

Напомним, что ранее сотрудники AQTA ограничили деятельность цеха, принадлежащего физическому лицу Шахину Салахову и расположенного в Хырдалане по адресу: ул. М. Мушфига, 3.

По данному факту в отношении предпринимателя начато административное производство. Убой птицы и оборот куриной продукции запрещены, товар изъят из оборота и передан на ответственное хранение.