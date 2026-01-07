Погибший в результате взрыва в Газахе мужчина работал оператором на нефтебазе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

ЗАО «SOCAR Petroleum» распространило информацию о сегодняшнем взрыве, произошедшем в Газахе.

Сообщается, что взрыв произошёл во время процесса заправки автомобиля, перевозившего топливо.

В результате происшествия погиб сотрудник нефтебазы Шамиль Забит оглы, работавший в должности оператора по фильтрации и наливу.

15:23

По факту гибели человека в результате взрыва автомобиля в Газахе проводится расследование.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что в прокуратуре Газахского района проводится расследование по факту смерти жителя города Газах Шамиля Ибрагимова (1994 г. р.), наступившей в результате взрыва в автомобиле марки «MAN» на территории двора Газахского нефтебазового участка.

14:45

В Газахе в результате возгорания машины, перевозившей бензин, погиб один человек.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

Согласно информации, пожар, возникший в машине на территории села Ханлыглар Газахского района, был оперативно потушен силами МЧС, не допущено распространение огня на близлежащие территории.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции транспортного средства, один человек погиб.

Находившиеся поблизости резервуары с топливом были защищены от огня.