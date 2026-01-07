Российский бизнесмен погиб при крушении вертолета - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
В результате крушения частного вертолета в Пермском крае погибли директор транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны предприятия Эльмир Коняков.
Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Предварительные причины крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщил СКР.
15:28
В Пермском крае потерпел крушение частный двухместный вертолет, один человек не выжил.
Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются. Известно, что это произошло на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе.
По предварительной информации, в результате крушения не стало пилота. Пассажир осматривается врачами на месте происшествия.