Российский бизнесмен погиб при крушении вертолета - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В результате крушения частного вертолета в Пермском крае погибли директор транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны предприятия Эльмир Коняков.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Предварительные причины крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщил СКР.

15:28

В Пермском крае потерпел крушение частный двухместный вертолет, один человек не выжил.

Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются. Известно, что это произошло на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе.

По предварительной информации, в результате крушения не стало пилота. Пассажир осматривается врачами на месте происшествия.