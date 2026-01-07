В Баку возвели мост с уникальной подвесной конструкцией - ФОТО - ВИДЕО

В рамках проекта реконструкции дорожной инфраструктуры «Баку Белый город» через проспект 8 Ноября возведен современный пешеходный мост с уникальной архитектурой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, мост на основе металлоконструкций соединяет парк на площади Фонтанов и приморский бульвар Белого города.

Протяженность однопролетного пешеходного моста составляет 234 метра, а его ширина варьируется от 7 до 13 метров. Конструкция представляет собой металлическое пролетное строение, которое подвешено на вантовых тросах к единой опоре - пилону.

Строительство объекта велось по заказу Агентства с применением высококачественных строительных и отделочных материалов. Уникальный дизайн моста сочетает в себе безопасность пешеходов, эффектное освещение и просторное пространство для передвижения, а продуманный ландшафтный дизайн превращает прогулку по нему в приятный отдых.

С помощью нового сооружения пешеходы смогут беспрепятственно добираться от площади Фонтанов к площади Времени и далее к Приморскому бульвару. Установленные на мосту эскалаторы и лифты в будущем также обеспечат удобный доступ к новой станции метро «Аг Шехер».

Ожидается, что новый объект станет одним из любимых мест отдыха жителей Баку и туристов.