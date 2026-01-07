«Такого не было»: Эрдоган - о предложении Мадуро уехать в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг сообщения о том, что главе Венесуэлы Николасy Мадуро покинуть пост и уехать в Турцию.

Об этом сообщает телеканал haberglobal.

Ранее издание The New York Times сообщило, что американские власти 23 декабря предложили Мадуро покинуть свою страну и выехать в Турцию, но венесуэльский лидер отказался.

"Нам такой информации не поступало, такого не было", – сказал Эрдоган.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.