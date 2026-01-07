США задержали еще один подсанкционный танкер - ОБНОВЛЕНО
Южное командование армии США сообщило о захвате еще одного танкера под названием Sophia в водах Карибского моря, подпадающего под санкции.
Об этом говорится в сообщении командования в соцсети Х.
"В ходе операции сегодня утром Министерство обороны США в координации с Министерством внутренней безопасности без происшествий задержало лишенный государственной принадлежности, находящийся под санкциями танкер теневого флота", - отмечается в публикации.
По данным командования, перехваченное судно Sophia находилось в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море.
"Береговая охрана США сопровождает танкер Sophia в США для окончательного решения", - говорится в сообщении.
Напомним, что США сегодня захватили российский танкер "Маринера" недалеко от Исландии.
17:10
Береговая охрана США проводит операцию по задержанию российского нефтяного танкера "Маринера" у берегов Латинской Америки.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
МИД РФ с тревогой отслеживает ситуацию с нефтяным танкером "Маринера"
По их информации, операция началась после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане. За последние часы это вторая попытка задержания судна, к операции были привлечены вооруженные силы США.
Источник: ТАСС