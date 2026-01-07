США задержали еще один подсанкционный танкер - ОБНОВЛЕНО

Южное командование армии США сообщило о захвате еще одного танкера под названием Sophia в водах Карибского моря, подпадающего под санкции.

Об этом говорится в сообщении командования в соцсети Х.

"В ходе операции сегодня утром Министерство обороны США в координации с Министерством внутренней безопасности без происшествий задержало лишенный государственной принадлежности, находящийся под санкциями танкер теневого флота", - отмечается в публикации.

По данным командования, перехваченное судно Sophia находилось в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море.

"Береговая охрана США сопровождает танкер Sophia в США для окончательного решения", - говорится в сообщении.

Напомним, что США сегодня захватили российский танкер "Маринера" недалеко от Исландии.

17:10

Береговая охрана США проводит операцию по задержанию российского нефтяного танкера "Маринера" у берегов Латинской Америки.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

МИД РФ с тревогой отслеживает ситуацию с нефтяным танкером "Маринера"

По их информации, операция началась после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане. За последние часы это вторая попытка задержания судна, к операции были привлечены вооруженные силы США.

Источник: ТАСС