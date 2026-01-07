Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи религиозным организациям в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным организациям в стране.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Для оказания данной помощи религиозным организациям будут выделены из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете АР на 2026 год, следующие суммы:

- Управлению мусульман Кавказа - 3,5 млн манатов;

- Религиозной структуре Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской Православной Церкви - 400 тыс. манатов;

- Бакинской религиозной общине горских евреев - 400 тыс. манатов;

- Бакинской религиозной общине европейских евреев - 400 тыс. манатов;

- Бакинской религиозной общине сефардских евреев - 400 тыс. манатов;

- Религиозной структуре Апостольской Префектуры Католической Церкви в АР - 400 тыс. манатов;

- Албано-удинской христианской религиозной общине АР - 400 тысяч манатов;

- Фонду пропаганды духовных ценностей при Госкомитете АР по работе с религиозными образованиями — 400 тыс. манатов для оказания материальной поддержки другим неисламским религиозным общинам.