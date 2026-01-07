В Баку на 47 перекрестках установили специальные светофоры для велотранспорта - ВИДЕО
В Баку на 47 перекрестках установили 115 специальных секций светофоров для повышения безопасности водителей велосипедов и малых электрических транспортных средств.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел, в рамках масштабных работ ведомство оснастило светофорами для велотранспорта следующие пересечения дорог:
В Ясамальском районе - на пересечении проспекта Гусейна Джавида и улицы Абдуррагим-бека Ахвердиева;
В Сабаильском районе - на пересечении проспекта Нефтяников с проспектом Бюльбюля, а также на пересечении улицы Хагани с проспектом Азадлыг;
В Хатаинском районе - на пересечении улиц Иззета Оруджева и Сабита Оруджева.
Установка новых LED-секций проводится в рамках программы по развитию микромобильности в столице.