В Баку на 47 перекрестках установили специальные светофоры для велотранспорта - ВИДЕО

В Баку на 47 перекрестках установили 115 специальных секций светофоров для повышения безопасности водителей велосипедов и малых электрических транспортных средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел, в рамках масштабных работ ведомство оснастило светофорами для велотранспорта следующие пересечения дорог:

В Ясамальском районе - на пересечении проспекта Гусейна Джавида и улицы Абдуррагим-бека Ахвердиева;

В Сабаильском районе - на пересечении проспекта Нефтяников с проспектом Бюльбюля, а также на пересечении улицы Хагани с проспектом Азадлыг;

В Хатаинском районе - на пересечении улиц Иззета Оруджева и Сабита Оруджева.

Установка новых LED-секций проводится в рамках программы по развитию микромобильности в столице.