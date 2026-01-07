«Социальный эксперимент» ценой в 1350 манатов: необычное мошенничество в Хырдалане

В Абшеронском районе задержан мужчина, обвиняемый в мошенничестве под предлогом проведения «социального эксперимента».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, в полицию обратился житель Абшеронского района, ставший жертвой необычной мошеннической схемы. Потерпевший рассказал, что в городе Хырдалан к нему подошел неизвестный и попросил 1 манат, сославшись на нужду. Увидев у гражданина при себе крупную сумму денег, мужчина заявил, что проводит социальный эксперимент. Он убедил потерпевшего, что для съемок передачи нужно больше денег, которые он якобы вернет сразу после завершения процесса. Таким способом мошенник завладел средствами потерпевшего в размере 1350 манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, по подозрению в совершении мошенничества был выявлен и задержан 27-летний Эльвин Мехдиев.