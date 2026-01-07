В Гусаре три члена одной семьи отравились угарным газом, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 00:50 двое пострадавших (женщина и мужчина) с подозрением на отравление угарным газом были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Гусарской центральной районной больницы.

Об этом сообщили в Гусарской центральной районной больнице в ответ на запрос 1news.az.

Согласно информации, пострадавшим был поставлен диагноз «токсическое воздействие угарного газа» и оказаны необходимые медицинские услуги. Лечение пострадавшей 1965 года рождения продолжается в отделении скорой медицинской помощи, её состояние оценивается как стабильное. Родственники пострадавшего 2025 года рождения, чье состояние оценивается как удовлетворительное, отказались от специализированной медицинской помощи под расписку.

Отмечается, что в результате инцидента был зафиксирован факт доврачебной смерти мужчины 1962 года рождения.

11:55

В Гусаре мужчина, его супруга и внук отравились угарным газом.

Как сообщает 1news.az, инцидент был зафиксирован в селе Эниг.

Житель села Риман Солтанмурад оглу Алисултанов (1962 г. р.), его жена Антига Гасым гызы Гасымова (1965 г. р.) и внук Э.Алисултанов (2025 г. р.) отравились угарным газом в своем доме в селе Эниг.

Р.Алисултанов скончался на месте происшествия. Состояние госпитализированных А.Гасымовой и Э.Алисултанова оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.