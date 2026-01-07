В Сумгайыте 650 абонентов временно остались без газа - Причина

В Сумгайыте из-за падения дерева на газопровод приостановлено газоснабжение 650 абонентов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в 4-м микрорайоне города крупное дерево упало на газовую линию диаметром 108 мм, повредив ее.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по устранению возникшей угрозы была прекращена подача газа 650 абонентам, проживающим на данной территории.

Газоснабжение будет восстановлено сразу по завершении работ.