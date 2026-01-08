В Барде задержали торговцев оружием - ФОТО

В Барде задержаны лица, занимавшиеся торговлей оружием.

Как передает 1news.az, об этом сообщает региональная группа пресс-службы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, были задержаны два человека, занимавшиеся незаконным приобретением и сбытом огнестрельного оружия.

Следствием установлено, что 25-летний житель Агджабединского района Сахил Керимзаде и его 27-летний земляк Интигам Рустамов, вступив в предварительный сговор, организовали незаконную продажу огнестрельного оружия.

Один из участников группы, С.Керимзаде, был задержан на территории Бардинского района во время движения на автомобиле. При осмотре транспортного средства в багажнике были обнаружены и изъяты 2 автомата Калашникова, 2 магазина и 60 патронов к ним, которые он вез для продажи.

В продолжение оперативных мероприятий на территории Ходжавендского района был задержан И.Гусейнов, также незаконно хранивший огнестрельное оружие и боеприпасы. Всего у задержанных было изъято 4 автомата Калашникова, 4 магазина и 60 патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.