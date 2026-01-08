В Баку и районах Азербайджана ожидается сильный ветер

В Азербайджане объявлено «желтое» и «оранжевое» предупреждения в связи с ожидаемым сильным ветром.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

9 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны ожидается ветреная погода.

Согласно «желтому» уровню опасности, в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджарском, Лачынском, Зангиланском, Физулинском, Лерикском, Ярдымлинском, Дашкесанском, Газахском, Агстафинском, Товузском, Самухском, Геранбойском, Нефтчалинском, Сальянском, Сиязаньском, Шабранском, Хачмазском, Губинском, Гусарском и Гобустанском районах, в городах Гянджа, Нафталан, Мингячевир и Шеки будет дуть юго-западный ветер со скоростью 13.9–20.7 м/с.