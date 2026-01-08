Разбитые стекла и порезанные шины: в Хырдалане разгромили Range Rover
В Хырдалане задержан мужчина, разгромивший автомобиль марки Range Rover.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел.
В полицию обратился владелец транспортного средства, заявив, что в результате инцидента его имуществу был нанесен ущерб в размере 11 тысяч манатов. Злоумышленник разбил стекла и задние фонари автомобиля, а также порезал шины, приведя их в негодность.
В ходе проведенных мероприятий по подозрению в совершении данного деяния был задержан 22-летний Дж.Гусейнов.
Следствием установлено, что инцидент произошел на почве личных взаимоотношений.
По данному факту продолжается расследование.
