Разбитые стекла и порезанные шины: в Хырдалане разгромили Range Rover

В Хырдалане задержан мужчина, разгромивший автомобиль марки Range Rover.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В полицию обратился владелец транспортного средства, заявив, что в результате инцидента его имуществу был нанесен ущерб в размере 11 тысяч манатов. Злоумышленник разбил стекла и задние фонари автомобиля, а также порезал шины, приведя их в негодность.

В ходе проведенных мероприятий по подозрению в совершении данного деяния был задержан 22-летний Дж.Гусейнов.

Следствием установлено, что инцидент произошел на почве личных взаимоотношений.

По данному факту продолжается расследование.