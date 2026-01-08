В Японии кошку избрали на должность смотрителя железнодорожной линии

Трёхцветная кошка по имени Ёнтама официально стала новым смотрителем вокзала в японском городе Кинокава, сообщает агентство Kyodo.

На официальной церемонии Ёнтама получила статус начальника станции третьей категории, став преемницей Нитамы, которая занимала этот пост до своей смерти в ноябре прошлого года.

В компании выразили надежду, что кошка поможет поддерживать интерес к линии Кисигава (Kishigawa Line) и привлечёт туристов.

Назначение кошек на пост смотрителей вокзалов на линии Кисигава - традиция почти 20-летней давности: в 2007 году первой начальницей стала кошка Тама. Этот необычный шаг привлёк внимание туристов со всей Японии и зарубежья, помог линии справиться с финансовыми трудностями и вдохновил другие региональные железные дороги назначать животных символическими руководителями станций.