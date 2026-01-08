 Трамп заявил, что Венесуэла будет покупать только продукцию США | 1news.az | Новости
В мире

Трамп заявил, что Венесуэла будет покупать только продукцию США

First News Media08:35 - Сегодня
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти.

"Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти", - написал президент в Truth Social. По его словам, речь идет, в частности, об американской сельскохозяйственной продукции, медикаментах, оборудовании для энергосистемы. "Другими словами, Венесуэла обязуется вести дела с США как с основным торговым партнером. Это мудрый выбор и очень хорошо для народов Венесуэлы и США", - добавил Трамп.

Источник: ТАСС

