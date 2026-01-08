Глава МВД Венесуэлы: Жена Мадуро сама попросила военных США забрать её вместе с мужем

Военные Соединённых Штатов не планировали увозить жену венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силию Флорес, она попросила забрать её вместе с супругом, заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

«Когда пришло время для этого крайне травмирующего события, когда увозили Николаса Мадуро, они не собирались увозить Силию. И Силия сказала им: «Если вы заберете моего мужа, вы должны забрать и меня», — сказал он в эфире телеканала Telesur.

Напомним, военные США нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена были захвачены и вывезены на американскую территорию.

Кабельо подтвердил, что Мадуро и его жена были ранены. По его словам, «Сильвия была ранена в голову и получила удар по телу, а у Мадуро ранение ноги».

По информации ABC News, в настоящее время Мадуро находится в одном изоляторе с рэпером Tekashi 6ix9ine, которого обвиняют в ограблениях, изнасилованиях и похищении человека.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, так как якобы имели отношение к «наркотерроризму». Венесуэльский лидер и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности.

Ранее Кабельо заявил, что в результате атаки Соединённых Штатов на Венесуэлу погибли 100 человек.

Источник: «Аргументы и факты»