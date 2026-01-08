 Исследование показало различия в темпах возврата веса после инъекций и диет | 1news.az | Новости
Исследование показало различия в темпах возврата веса после инъекций и диет

First News Media10:45 - Сегодня
Люди, прекратившие приём препаратов для снижения веса на основе инкретинов, рискуют вернуть утраченные килограммы в несколько раз быстрее по сравнению с теми, кто худел с помощью традиционных диет и физической активности.

К такому выводу пришли авторы нового обзора, опубликованного в British Medical Journal.

Согласно анализу, пациенты с избыточным весом на фоне инъекционной терапии теряют в среднем около 20% массы тела. Однако после прекращения лечения вес начинает возвращаться со скоростью примерно 0,8 килограмма в месяц. В результате уже через 12–18 месяцев большинство участников вновь достигают показателей, зафиксированных до начала терапии.

Исследование охватило данные 37 клинических работ с участием более 9 тысяч пациентов. Учёные сравнивали эффективность инъекций для похудения с диетами, физическими нагрузками и таблетированными препаратами. При этом только восемь исследований касались более современных агонистов рецепторов GLP-1, а максимальный период наблюдения после отмены препаратов составлял один год, что, по словам авторов, ограничивает точность выводов.

Для сравнения, при снижении веса с помощью диеты масса тела возвращается медленнее, в среднем, около 0,1 килограмма в месяц, хотя темпы могут существенно различаться в зависимости от образа жизни и индивидуальных факторов.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова

