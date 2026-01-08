 Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Фаига Мамедова11:00 - Сегодня
Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Приказом министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева Гасиль Васиф оглу Аббасов назначен на должность председателя правления Государственного агентства занятости при министерстве.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.

Г.Аббасов в 2012–2014 годах работал в совместных проектах со Всемирным банком, в 2014–2019 годах занимал различные должности в частном секторе. С 2019 года работал в Министерстве труда и социальной защиты населения в качестве заведующего сектором, затем - директором Инновационного центра развития ASAN и заместителем председателя правления Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты.

С октября 2024 года и до нынешнего назначения он занимал пост заместителя председателя правления Государственного агентства занятости.

Отметим, что предыдущий председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Джабир оглу Алиев был освобожден от должности на основании собственного заявления в связи с желанием продолжить деятельность в другой сфере.

Поделиться:
254

Актуально

Xроника

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции ...

В мире

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт ...

Политика

Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ...

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

Общество

Пренебрежение безопасностью на дороге обернулось трагедией для семьи - ВИДЕО

Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

Устроивший пожар в Джебраиле привлечен к ответственности

Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Арестованы сотрудники «Азербайджанских железных дорог»

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

В социальном учреждении для пожилых людей организовано новогоднее празднество - ФОТО

Молодой азербайджанский ученый заняла третье место в международном рейтинге по аэрокосмическим исследованиям - ФОТО

Последние новости

В Тбилиси считают, что ЕС издевается, говоря об опережении Грузии Молдовой и Украиной

Сегодня, 12:14

Пренебрежение безопасностью на дороге обернулось трагедией для семьи - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Какой мы запомним Севиндж Керимову… - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

Сегодня, 11:55

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ближайшие дни

Сегодня, 11:47

В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

Сегодня, 11:45

Аслан Исмаилов о деле крушения самолета AZAL: Интересно, почему молчит друг Бастрыкина Ильхам Рагимов?

Сегодня, 11:40

Устроивший пожар в Джебраиле привлечен к ответственности

Сегодня, 11:38

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:22

Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Сегодня, 11:00

Трамп намерен создать в 2027 году «Армию мечты» с бюджетом $1,5 трлн

Сегодня, 10:57

В Тертере задержан вооруженный наркоторговец - ФОТО

Сегодня, 10:50

Исследование показало различия в темпах возврата веса после инъекций и диет

Сегодня, 10:45

Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с туманом

Сегодня, 10:40

Что известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Бейлагане? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:35

Международный турнир по горнолыжному спорту впервые проводится в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 10:32

СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в стране

Сегодня, 10:25

Глава МВД Венесуэлы: Жена Мадуро сама попросила военных США забрать её вместе с мужем

Сегодня, 10:10

Трамп объявил о выходе США из более 60 международных организаций

Сегодня, 10:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43