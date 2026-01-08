Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Приказом министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева Гасиль Васиф оглу Аббасов назначен на должность председателя правления Государственного агентства занятости при министерстве.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.

Г.Аббасов в 2012–2014 годах работал в совместных проектах со Всемирным банком, в 2014–2019 годах занимал различные должности в частном секторе. С 2019 года работал в Министерстве труда и социальной защиты населения в качестве заведующего сектором, затем - директором Инновационного центра развития ASAN и заместителем председателя правления Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты.

С октября 2024 года и до нынешнего назначения он занимал пост заместителя председателя правления Государственного агентства занятости.

Отметим, что предыдущий председатель правления Государственного агентства занятости Садиг Джабир оглу Алиев был освобожден от должности на основании собственного заявления в связи с желанием продолжить деятельность в другой сфере.