В Иране перестал работать интернет
Жители Тегерана и нескольких городов в западных провинциях Ирана пожаловались на перебои в работе домашнего и мобильного интернета на фоне продолжающихся в стране протестов и беспорядков, сообщает IranWire.
Занимающаяся мониторингом свободы интернета в мире организация NetBlocks сообщила об отключениях связи на сетях иранского провайдера TCI в городе Керманшах. NetBlocks также отмечает перебои со связью в нескольких других регионах.
⚠️ Confirmed: Network data show the loss of connectivity on #Iran internet backbone provider TCI in the restive city of Kermanshah as protests spread across the nation in their 12th day; the incident comes amid rising casualties with indications of disruptions in multiple regions pic.twitter.com/cJis4jOs62 — NetBlocks (@netblocks) January 8, 2026