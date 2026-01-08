Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже - СМИ

Портал Axios утверждает, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Париже со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером.

Как передает ТАСС, по сведениям источников портала, встреча прошла по завершении двухдневных переговоров Уиткоффа и Кушнера с представителями Украины и европейских стран. Axios утверждает, что на встрече обсуждался план возможного урегулирования украинского кризиса. Как пишет портал, "придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ" на это предложение со стороны российского руководства.