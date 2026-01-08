Пренебрежение безопасностью на дороге обернулось трагедией для семьи - ВИДЕО

На 8-м километре автодороги Муганлы-Исмаиллы, на территории Агсуинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился житель Балакенского района Фаиг Оруджев, съехал с проезжей части и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии супруга водителя, находившаяся в салоне в качестве пассажира, скончалась на месте.

Как передает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана (ГУГДП).

По предварительным данным, причиной трагедии в темное время суток стало несоблюдение водителем, не знакомым с данной местностью, требований временных дорожных знаков на участке проведения строительных работ. Также предполагается, что скоростной режим не был адаптирован к дорожным и погодным условиям.

В связи с инцидентом ГУГДП еще раз напоминает, что пренебрежение правилами безопасности приводит к непоправимым последствиям. Ведомство призывает водителей сделать выводы из данной трагедии, проявлять повышенную бдительность в зонах ремонта, строго соблюдать требования временных знаков и разметки, а также быть предельно осторожными при совершении маневров и обгонов.