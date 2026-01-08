Где в Баку появятся новые станции метро?

В интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев рассказал о планах по строительству в Баку 10 новых станций метро. Информация о принятии соответствующей программы вызвала большой общественный интерес.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ответ ЗАО «Бакинский метрополитен» на запрос Modern.az, в соответствии с Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы, в настоящее время ведутся поэтапные работы по 10 станциям.

«В общей сложности на Зеленой линии должны быть построены 4 станции: в районах под условными названиями «Белый город», «НЗС», «Наргиля», а также станция «Ази Асланов-2». На Фиолетовой линии после станции «B-04» предусмотрено строительство еще 6 новых станций. Они будут охватывать территории вблизи больницы нефтяников и проекта «Белый город», выполняя также функцию перехода к станциям «Низами», «Сахиль» и «Хатаи». В период 2026–2030 годов планируется завершение второго этапа строительства электрического депо «Ходжасан» Фиолетовой линии», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что в настоящее время на станции Фиолетовой линии под проектным названием «B-04» продолжается основной этап строительных работ. Параллельно с этим ведутся мероприятия по решению ключевых вопросов снабжения, установке инфраструктурного оборудования и систем, включая вентиляцию, эскалаторы, лифты и другие установки. Завершение строительных работ на данном объекте намечено на 2026 год.

«В 2025 году также начаты поэтапные работы по разделению Красной и Зеленой линий. Работы в депо «Дарнагюль», строительство которого началось согласно Госпрограмме, выполняются по плану. В настоящее время продолжается возведение ремонтно-смотровых зон и прокладка путей в тоннелях.

Помимо вышеуказанного, в рамках проекта разделения линий планируется завершение строительства оборотного тупика за станцией «Ичеришехер», возведение двух новых тяговых подстанций, а также оптимизация системы электроснабжения», - отмечается в заявлении ведомства.