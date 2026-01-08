В МВД назвали причины участившихся аварий на трассе Маштага-Забрат - ВИДЕО

Вчера днем в Сабунчинском районе столицы на дороге Маштага-Забрат было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, которое стало причиной кратковременного транспортного затора в направлении поселка Забрат.

Как сообщает 1news.az, об этом передает Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Согласно сообщению, на этой же дороге ранее также наблюдались задержки в движении: 3-го числа текущего месяца по причине потери управления и опрокидывания легкового автомобиля на обочину, а также в связи с другим ДТП, произошедшим 6-го числа.

Анализ, проведенный ЦИУТ, показывает, что основной причиной участившихся в последнее время аварий на данном участке, в том числе зафиксированных уже несколько раз с начала текущего года, является несоблюдение некоторыми водителями правил дорожного движения. В частности, речь идет о превышении скорости и несоблюдении безопасной дистанции.

Учитывая вышеизложенное, водителей призывают к большей ответственности и строгому соблюдению правил дорожного движения.