Пашинян больше не будет заранее сообщать о том, в какой церкви он будет участвовать в воскресной литургии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее и все последующие воскресенья будет участвовать в литургиях.

«Исключениями станут случаи, когда будут рабочие или другие непреодолимые причины. Я больше не буду сообщать о том, где буду участвовать в литургии, поскольку сторонники обновления ААЦ (Армянской апостольской церкви) должны участвовать в литургии во всех церквях и с христианской любовью говорить, обсуждать с иереями, чтобы они во время литургии не упоминали имя Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса всех армян Гарегина II – ред.)», - сказал он.

По словам премьера, это должно стать самым важным делом сторонников повестки обновления ААЦ на ближайшее время.

Источник: Новости-Армения