Турецкие авиакомпании отменяют рейсы в города Ирана

Не менее 14 авиарейсов из Стамбула в Тегеран, запланированных на 9 января, отменены.

Как свидетельствует онлайн-табло двух стамбульских аэропортов, отмены коснулись бортов как турецких, так и иранских компаний.

Из "Аэропорта Стамбул" в иранскую столицу не вылетят самолеты Turkish Airlines, Seperhan Airlines, Ata Airlines.

Лайнеры Qeshm Air и Mahan на данный момент задерживаются.

Шесть рейсов Pegasus Airlines и Ajet, которые должны были вылететь 9 января из аэропорта Сабихи Гёкчен, отменены. Также отменен прилет из Ирана в этот аэропорт шести бортов данных компаний.

Turkish Airlines в свою очередь подтвердила отмены своих рейсов как на 9, так и на 10 января. "В связи с событиями в Иране отменены в общей сложности 17 рейсов, запланированных на пятницу, 9 января, и субботу, 10 января, в Тегеран, Тебриз и Мешхед", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

Источник: МК