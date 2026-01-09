Гибель женщины при участии ICE вызвала протесты в США

В нескольких городах США прошли акции протеста после гибели 37-летней Рене Николь Гуд, застреленной федеральным иммиграционным офицером в городе Миннеаполис.

Инцидент вновь обострил общественные дебаты вокруг действий федеральных миграционных служб и применения огнестрельного оружия.

Федеральные власти заявили, что Гуд якобы попыталась наехать на сотрудников иммиграционной службы на автомобиле. По их версии, офицер открыл огонь, действуя в рамках самообороны. После стрельбы расследование было передано под контроль Иммиграционной и таможенной полиции США.

В то же время мэр Миннеаполиса выступил с резкой критикой действий сотрудника, охарактеризовав их как безрассудные. По его словам, обстоятельства произошедшего вызывают серьезные вопросы и требуют тщательного и независимого разбирательства.

Ряд местных чиновников и общественных активистов представил иную версию событий. Они утверждают, что Рене Николь Гуд не представляла угрозы и в момент инцидента «заботилась о соседях». По их словам, женщина была застрелена с близкого расстояния, что усилило общественное возмущение.

Протесты, начавшиеся в Миннеаполисе, быстро распространились на другие города США. Участники акций требуют прозрачного расследования, публикации всех видеоматериалов и пересмотра практик работы федеральных иммиграционных служб.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова