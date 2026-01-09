Flydubai отменила 17 рейсов из Дубая в иранские города

По меньшей мере 17 рейсов авиакомпании flydubai между Дубаем и некоторыми иранскими городами, включая Тегеран, Шираз и Мешхед, запланированных на пятницу, отменены.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой данные аэропортов Дубая.

Причина отмены не указывается, но это может быть связано с тем, что в Иране отсутствует интернет-соединение в связи с расширением акций протестов.

Кроме того, на сайте международного аэропорта Хамад указано об отмене по меньшей мере двух рейсов между Дохой (Катар) и Тегераном, запланированных на пятницу.

Ранее сообщалось о том, что Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула в Тегеран и в обратном направлении.

Турецкие СМИ уточняют, что Turkish Airlines отменила 17 рейсов, турецкая авиакомпания Ajet - шесть рейсов, а бюджетный перевозчик Pegasus Airlines - все рейсы в иранские города в пятницу.

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) также отменила запланированный на сегодня рейс по маршруту Баку–Тегеран–Баку.

Напомним, 28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь.

Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.