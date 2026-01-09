«Она заботилась о людях»: женщина, застреленная иммиграционным офицером в США

Гибель 37-летней Рэни Николь Вуд, застреленной сотрудником Иммиграционной и таможенной полиции США в городе Миннеаполис, стала одним из ключевых эпизодов, вызвавших волну протестов в разных штатах страны.

Инцидент усилил общественную дискуссию о действиях федеральных иммиграционных служб и допустимых пределах применения силы.

Федеральные власти и представители администрации Дональда Трампа заявили, что офицер действовал в рамках самообороны, охарактеризовав поведение погибшей как акт «внутреннего терроризма». Эти формулировки вызвали резкую критику со стороны местных властей, правозащитников и родственников Вуд.

Близкие и знакомые Рэни описывают её как человека, далёкого от насилия. По словам семьи, она увлекалась поэзией и игрой на гитаре, была лауреатом поэтических конкурсов и активно участвовала в жизни сообщества. «Она была невероятно сочувствующей и всю жизнь заботилась о людях», — рассказала мать Вуд в интервью местным СМИ.

У Рэни Николь Вуд осталось трое детей, двое от первого брака и один от второго. Её второй супруг скончался в 2023 году, а первый муж назвал её «убеждённой христианкой», подчеркнув, что помощь другим была для неё не просто убеждением, а образом жизни.

После гибели Вуд в США был открыт сбор средств для поддержки её семьи. Планировалось собрать 50 тысяч долларов, однако менее чем за сутки сумма пожертвований превысила 450 тысяч, что стало отражением масштабной общественной солидарности и недоверия к официальной версии произошедшего. На фоне продолжающихся протестов общественность требует прозрачного расследования, публикации всех материалов дела и пересмотра практик работы иммиграционных служб США.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова