СМИ: В Иране несколько полицейских погибли во время протестов

Несколько сотрудников безопасности полиции Ирана были убиты участниками беспорядков минувшей ночью в ходе проходящих в стране протестов, передает агентство Tasnim.

Восьмого января в Иране прошли протестные. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.

«Вчера вечером вооруженные террористы застрелили из автомата Калашникова несколько сотрудников безопасности полиции Тегерана», - говорится в сообщении агентства.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.

Источник: РИА Новости