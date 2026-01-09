Арестован брат Насими Набизаде

Арестован брат заслуженного журналиста Насими Набизаде Элнур Набизаде.

Как сообщает Oxu.Az, Э.Набизаде был задержан в городе Сумгайыт. В ходе операции сотрудников Управления полиции города Сумгайыт были задержаны два человека с 13 килограммами марихуаны. В результате проведённых следственных мероприятий установлено, что указанные лица получили наркотическое средство от Э.Набизаде. В ходе последующих действий Э. Нябизаде был задержан.

По решению Сумгайытского городского суда в отношении каждого из обвиняемых избрана мера пресечения в виде четырёх месяцев заключения под стражу.

Читайте по теме:

Сбежавший из реабилитационного центра Насими Набизаде найден - ОБНОВЛЕНО

Реабилитация или тюрьма? 1news.az разбирается с историей Насими Набизаде