 Арестован брат Насими Набизаде | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Арестован брат Насими Набизаде

First News Media20:33 - Сегодня
Арестован брат Насими Набизаде

Арестован брат заслуженного журналиста Насими Набизаде Элнур Набизаде.

Как сообщает Oxu.Az, Э.Набизаде был задержан в городе Сумгайыт. В ходе операции сотрудников Управления полиции города Сумгайыт были задержаны два человека с 13 килограммами марихуаны. В результате проведённых следственных мероприятий установлено, что указанные лица получили наркотическое средство от Э.Набизаде. В ходе последующих действий Э. Нябизаде был задержан.

По решению Сумгайытского городского суда в отношении каждого из обвиняемых избрана мера пресечения в виде четырёх месяцев заключения под стражу.

Читайте по теме:

Сбежавший из реабилитационного центра Насими Набизаде найден - ОБНОВЛЕНО

Реабилитация или тюрьма? 1news.az разбирается с историей Насими Набизаде

Поделиться:
783

Актуально

В мире

Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО

Политика

МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из ...

В мире

США намерены восстановить деятельность своего посольства в Каракасе - ОБНОВЛЕНО

Мнение

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко ...

Общество

Будет принят новый государственный стандарт по безопасности пешеходов

Арестован брат Насими Набизаде

Агентство отреагировало на попытки представить песню Сары гялин как армянскую

Дело о выдаче незаконных наград направлено в суд

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Сбежавший из реабилитационного центра Насими Набизаде найден - ОБНОВЛЕНО

В сети распространилось письмо Следственного комитета РФ, адресованное Азербайджану, в связи с крушением самолёта AZAL - ФОТО

Молодой азербайджанский ученый заняла третье место в международном рейтинге по аэрокосмическим исследованиям - ФОТО

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Сегодня, 22:20

Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

США намерены восстановить деятельность своего посольства в Каракасе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:48

Двое украинских министров подали заявления об отставке

Сегодня, 21:40

Будет принят новый государственный стандарт по безопасности пешеходов

Сегодня, 21:20

Реза Пехлеви призвал Трампа быть готовым вмешаться в ситуацию в Иране

Сегодня, 21:00

Арестован брат Насими Набизаде

Сегодня, 20:33

Состояние здоровья Анджелины Джоли ухудшилось на фоне суда с Питтом

Сегодня, 20:27

Цена золота обновила исторический рекорд

Сегодня, 20:20

«Нефтчи» уверенно победил «Кайрат»

Сегодня, 20:00

Мирзоян обсудил с послом США реализацию программы TRIPP

Сегодня, 19:45

Агентство отреагировало на попытки представить песню Сары гялин как армянскую

Сегодня, 19:30

Дело о выдаче незаконных наград направлено в суд

Сегодня, 19:15

Сдана в пользование, построенная по инициативе Фонда Гейдара Алиева школа в Уджаре

Сегодня, 19:05

Возбуждено уголовное дело в отношении Анара Мехдиева: Хищение на сумму более полумиллиона манатов

Сегодня, 18:50

Реабилитация или тюрьма? 1news.az разбирается с историей Насими Набизаде

Сегодня, 18:31

СЭБ Азербайджана продолжает расследование захвата аккаунтов в мессенджерах

Сегодня, 18:25

Геворг Папоян назвал товары для возможного экспорта из Армении в Азербайджан

Сегодня, 18:13

Украина инициировала срочное заседание СБ ООН в связи с ударом «Орешника»

Сегодня, 17:48

СМИ: В Иране несколько полицейских погибли во время протестов

Сегодня, 17:46
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43