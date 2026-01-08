Известный телеведущий Насими Набизаде сбежал из реабилитационного центра

Известный телеведущий Насими Набизаде самовольно покинул реабилитационный центр Qurtuluş.

Об этом сообщил в соцсети руководитель учреждения Джейхун Салманов.

По его словам, Набизаде пропал во время их совместного визита в одно из кафе на улице Низами в Сабаильском районе Баку.

«Мы оказывали Насими всестороннюю поддержку. Недавно отвозили его в Сумгайыт лечить зубы. Два дня назад он пожаловался на подавленное состояние и сказал, что хочет прогуляться. Мы пообедали, немного прогулялись и зашли в кафе выпить чай. Я отошел помыть руки, а когда вернулся, его за столом уже не было. Подождал около четырех часов, но он так и не вернулся. Тогда стало ясно, что Насими ушел», — написал Салманов.

Сотрудники центра сразу направились к дому отца телеведущего в поселке Сарай, но его там не оказалось.

«Поиски продолжаются, мы надеемся на его возвращение», — добавил руководитель центра.