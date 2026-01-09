 Двое украинских министров подали заявления об отставке | 1news.az | Новости
Двое украинских министров подали заявления об отставке

First News Media21:40 - Сегодня
Двое украинских министров подали заявления об отставке

Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подали заявления об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Стефанчук рассказал, что оба заявления поступили в украинский парламент.

По его словам, Рада рассмотрит эти заявления в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

Как отмечал ранее нардеп Ярослав Железняк, ожидается, что Рада рассмотрит увольнение Шмыгаля и Федорова во вторник, 13 января.

При этом их назначение на новые должности парламентарии будут рассматривать уже в среду, 14 января.

2 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что он предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову занять должность министра обороны.

Уже на следующий день, 3 января, Зеленский предложил министру обороны Украины Денису Шмыгалю занять должность первого вице-премьера, министра энергетики.

