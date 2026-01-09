Что известно о состоянии рабочего, пострадавшего при разрыве трубы на заводе в Сумгайыте? - ОБНОВЛЕНО

9 января около 00:10 в Городскую больницу №2 Сумгайытского медицинского центра был госпитализирован мужчина 1994 года рождения.

Как сообщили 1news.az в Сумгайытском медицинском центре, пациенту, у которого был диагностирован термический ожог, приведший к разрушению и нарушению целостности глазного яблока, была оказана первая помощь в отделении скорой медицинской помощи. Для получения специализированной медицинской помощи он был эвакуирован в Ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова.

В Сумгайыте произошел взрыв на заводе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на одном из предприятий, расположенных в поселке Гаджи Зейналабдин.

Житель города Сумгайыт Гурбанов Эльмеддин Сахавет оглы (1994 г.р.) получил термические ожоги в результате разрыва трубы на заводе, где он работал оператором. Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу.

По данному факту проводится расследование.