 Новое назначение в Azər Turk Bank | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Новое назначение в Azər Turk Bank

Фаига Мамедова10:05 - Сегодня
Новое назначение в Azər Turk Bank

В состав Правления ОАО «Azər Turk Bank» избран новый член.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Banker.az, на эту должность назначена Гюнель Низами гызы Набиева, юрист по образованию. Таким образом, число членов Правления банка достигло трех человек.

Г. Набиева с 2020 года работает в Азербайджанском инвестиционном холдинге (АИХ). В этот период она была представлена в качестве члена Наблюдательных советов таких структур, входящих в состав холдинга, как ООО «BakuBus», ЗАО «Бакинский метрополитен» и ОАО «Azər Turk Bank».

Банковскую карьеру она начала в 2006 году в ОАО КБ «Unibank», где до 2016 года занимала различные юридические и административные должности. В 2018–2020 годах Г. Набиева занимала пост директора Департамента по юридическим и организационным вопросам в «Unibank».

Поделиться:
414

Актуально

Общество

Дорожная полиция предупреждает об угрозах на зимних дорогах

Общество

В одной из бакинских школ учитель математики напал на замдиректора?

Политика

Посол Ирана: Все вопросы по участку ж/д линии Решт - Астара решат к концу марта

Мнение

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко ...

Общество

В одной из бакинских школ учитель математики напал на замдиректора?

В отношении врачей клиники «MedAura» возбуждено уголовное дело

Проведены рейды в ресторанах, где готовят «дявя кутабы» - ФОТО - ВИДЕО

Пожары в Джебраиле и Физули потушены - ВИДЕО

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

Где в Баку появятся новые станции метро?

В сети распространилось письмо Следственного комитета РФ, адресованное Азербайджану, в связи с крушением самолёта AZAL - ФОТО

Сбежавший из реабилитационного центра Насими Набизаде найден - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В одной из бакинских школ учитель математики напал на замдиректора?

Сегодня, 12:40

Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе «Имарат» будет как финал Лиги чемпионов

Сегодня, 12:33

Ветер до 213 км/ч: циклон «Горетти» парализовал движение во Франции

Сегодня, 12:30

В отношении врачей клиники «MedAura» возбуждено уголовное дело

Сегодня, 12:25

Проведены рейды в ресторанах, где готовят «дявя кутабы» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

Трамп анонсировал наземные операции против наркокартелей в Мексике

Сегодня, 12:08

Пожары в Джебраиле и Физули потушены - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

85% жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США

Сегодня, 11:37

Что известно о состоянии рабочего, пострадавшего при разрыве трубы на заводе в Сумгайыте? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:27

Посол Ирана: Все вопросы по участку ж/д линии Решт - Астара решат к концу марта

Сегодня, 11:22

В Армении ожидают снижение цен на топливо на фоне поставок из Баку

Сегодня, 11:05

В Минобороны РФ подтвердили удар «Орешником» по Украине

Сегодня, 10:50

Командующий ВВС и военный прокурор посетили воинские части - ФОТО

Сегодня, 10:40

Иранские СМИ назвали «террористами» участников протестов

Сегодня, 10:37

В Азербайджане названо число пенсионеров в возрасте 100 лет и старше

Сегодня, 10:27

Дорожная полиция предупреждает об угрозах на зимних дорогах

Сегодня, 10:20

В сенате США призвали поддержать протестующих в Иране

Сегодня, 10:15

Протесты в Иране распространились на 111 городов и поселков

Сегодня, 10:10

Новое назначение в Azər Turk Bank

Сегодня, 10:05

«Мост Мира»: состоится обсуждение о роли гражданского общества в процессе мира

Сегодня, 10:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43