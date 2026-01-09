Новое назначение в Azər Turk Bank

В состав Правления ОАО «Azər Turk Bank» избран новый член.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Banker.az, на эту должность назначена Гюнель Низами гызы Набиева, юрист по образованию. Таким образом, число членов Правления банка достигло трех человек.

Г. Набиева с 2020 года работает в Азербайджанском инвестиционном холдинге (АИХ). В этот период она была представлена в качестве члена Наблюдательных советов таких структур, входящих в состав холдинга, как ООО «BakuBus», ЗАО «Бакинский метрополитен» и ОАО «Azər Turk Bank».

Банковскую карьеру она начала в 2006 году в ОАО КБ «Unibank», где до 2016 года занимала различные юридические и административные должности. В 2018–2020 годах Г. Набиева занимала пост директора Департамента по юридическим и организационным вопросам в «Unibank».