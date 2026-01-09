В сенате США призвали поддержать протестующих в Иране

Член сената США от Демократической партии Джон Феттерман призвал поддержать участников антиправительственных протестов в Иране.

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Он подчеркнул, что все должны оказать поддержку «храбрым иранским протестующим». По его словам, необходимо развивать достигнутый Соединенными Штатами и Израилем успех, сломивший «злодейский режим» в Тегеране.

Феттерман назвал «отчаянным шагом» отключение иранскими властями интернета в стране.