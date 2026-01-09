Дорожная полиция предупреждает об угрозах на зимних дорогах

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с нестабильными погодными условиями.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что характерные для зимнего сезона нестабильные погодные условия создают серьезную угрозу для дорожного движения, особенно для пешеходов:

«Короткий световой день, скользкое дорожное покрытие из-за осадков и ограничение видимости повышают риск возникновения ДТП с участием пешеходов. Статистические показатели еще раз подтверждают реальность этой угрозы. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на пешеходов, в результате которых три человека погибли.

Проведенные исследования показывают, что основными факторами таких происшествий являются неверная оценка пешеходами погодных условий, переход дороги в неустановленных местах, внезапный выход на проезжую часть и игнорирование пешеходных переходов».

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД еще раз обращается к пешеходам, напоминая, что безопасность дорожного движения - это личная ответственность каждого. Каждый пешеход должен серьезно относиться к защите своей жизни и здоровья, строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую бдительность и осторожность в неблагоприятных погодных условиях.

Не забывайте, что любой неверный шаг на дороге может привести к тяжелым последствиям, а соблюдение правил - главное условие сохранения жизни.