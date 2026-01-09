Верховный комиссар ООН по правам человека выразил озабоченность в связи с насилием в Иране

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил озабоченность в связи с насилием в ходе протестов в Иране, которые привели к гибели людей и уничтожению имущества.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о насилии во время общенациональных протестов в Иране, продолжающихся уже 13 дней, включая сообщения о гибели людей и уничтожении имущества», - приводит слова Тюрка пресс-служба подведомственного ему управления.

Тюрк призвал незамедлительно расследовать все подобные случаи и привлечь к ответственности виновных в соответствии с международными нормами и стандартами.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.