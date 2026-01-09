 85% жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

85% жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США

First News Media11:37 - Сегодня
85% жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США

Большинство жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на социологический опрос, проведенный компанией Verian.

Отмечается, что гренландцы не хотят становиться американцами, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. В частности, жителей острова беспокоит уровень преступности в США и дорогие медицинские услуги. При этом 6% не против присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще 45% респондентов рассматривают это стремление американского лидера Дональда Трампа как угрозу.

Авторы статьи предположили, что США могут предложить жителям Гренландии американский паспорт и по $1 млн, чтобы те поддержали идею о присоединении Гренландии к США. Кроме того, как считают в издании, миллиардер Илон Маск мог бы подарить каждому жителю острова по автомобилю Tesla.

До этого газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в ЕС сообщила, что власти Дании пытаются убедить американцев, что они не заинтересованы в продаже Гренландии. На днях посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен провели встречу с американскими конгрессменами по этому вопросу. По словам источника, переговоры были интенсивными.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
243

Актуально

Общество

Дорожная полиция предупреждает об угрозах на зимних дорогах

Общество

В одной из бакинских школ учитель математики напал на замдиректора?

Политика

Посол Ирана: Все вопросы по участку ж/д линии Решт - Астара решат к концу марта

Мнение

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко ...

В мире

Ветер до 213 км/ч: циклон «Горетти» парализовал движение во Франции

Трамп анонсировал наземные операции против наркокартелей в Мексике

85% жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США

В Армении ожидают снижение цен на топливо на фоне поставок из Баку

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Трамп: Мадуро с женой схвачены и вывезены из страны - ОБНОВЛЕНО

Пенсия Байдена стала рекордной в истории экс-президентов США

Министр обороны Венесуэлы опубликовал видеообращение - ВИДЕО

Зеленский предложил Трампу похитить Кадырова

Последние новости

В одной из бакинских школ учитель математики напал на замдиректора?

Сегодня, 12:40

Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе «Имарат» будет как финал Лиги чемпионов

Сегодня, 12:33

Ветер до 213 км/ч: циклон «Горетти» парализовал движение во Франции

Сегодня, 12:30

В отношении врачей клиники «MedAura» возбуждено уголовное дело

Сегодня, 12:25

Проведены рейды в ресторанах, где готовят «дявя кутабы» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

Трамп анонсировал наземные операции против наркокартелей в Мексике

Сегодня, 12:08

Пожары в Джебраиле и Физули потушены - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

85% жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США

Сегодня, 11:37

Что известно о состоянии рабочего, пострадавшего при разрыве трубы на заводе в Сумгайыте? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:27

Посол Ирана: Все вопросы по участку ж/д линии Решт - Астара решат к концу марта

Сегодня, 11:22

В Армении ожидают снижение цен на топливо на фоне поставок из Баку

Сегодня, 11:05

В Минобороны РФ подтвердили удар «Орешником» по Украине

Сегодня, 10:50

Командующий ВВС и военный прокурор посетили воинские части - ФОТО

Сегодня, 10:40

Иранские СМИ назвали «террористами» участников протестов

Сегодня, 10:37

В Азербайджане названо число пенсионеров в возрасте 100 лет и старше

Сегодня, 10:27

Дорожная полиция предупреждает об угрозах на зимних дорогах

Сегодня, 10:20

В сенате США призвали поддержать протестующих в Иране

Сегодня, 10:15

Протесты в Иране распространились на 111 городов и поселков

Сегодня, 10:10

Новое назначение в Azər Turk Bank

Сегодня, 10:05

«Мост Мира»: состоится обсуждение о роли гражданского общества в процессе мира

Сегодня, 10:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43