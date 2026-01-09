Хакан Фидан: добиться результатов от СДС можно только силовым путём

Сирийские демократические силы» (СДС), являющиеся структурным подразделением террористической организации РПК, не демонстрируют готовности к диалогу, и добиться от них каких-либо результатов возможно лишь с применением силы.

Об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По словам главы турецкого МИД, различные варианты урегулирования ситуации в Сирии доводятся до сторон по разным каналам, однако это не приносит ощутимых результатов.

«На данный момент прогресса нет. В Алеппо продолжаются вооружённые столкновения», — отметил Фидан.