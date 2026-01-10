Финляндия вышла из Оттавской конвенции

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции. Об этом сообщает Yle.

Телерадиокомпания напомнила, что Финляндия официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 июля прошлого года. Денонсация соглашения вступает в силу через полгода.

«Выход Финляндии из Оттавской конвенции по минам вступает в силу сегодня», — говорится в сообщении.

Международная конвенция по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция) закрепляет вывод этого вида оружия из военного арсенала ее стран-участниц, а также запрещает его производство, хранение и передачу.

В марте прошлого года о выходе из Оттавской конвенции объявили Литва, Латвия и Эстония, в июне — Украина. Позднее об аналогичном решении также объявила и Финляндия.

