Раскол углубляется: Гарегин II отстранил от должности епископа-мятежника

Гарегин II отстранил епископа Геворка Сарояна от должности предстоятеля Масиацотнской епархии Армянской Апостольской церкви.

Об этом сообщает канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина.

Отмечается, что основанием для подобного решения послужили «злоупотребление, упущения при исполнении служебных обязанностей, принуждение и давление» на священнослужителей Масиацотнской епархии, сообщают армянские СМИ

Местоблюстителем главы епархии решением католикоса всех армян назначен иеромонах Рубен Заргарян.

Напомним, что епископ Геворг Сароян один из 10 епископов, которые ранее присоединились к инициативе премьера Никола Пашиняна по отречению Гарегина II от престола. Он также 4 января 2026 года вечером с 9 остальными мятежными епископами поставил свою подпись под «дорожной картой благоустройства>Армянской Апостольской церкви», подготовленной властями.