Макрон представил план размещения 6 тыс. военных в Украине

Через два дня после саммита «коалиции желающих», организованного в Париже во вторник, 6 января, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с политическими силами, представленными в парламенте, чтобы представить им план размещения шести тысяч французских солдат в Украине после заключения мирного соглашения, сообщает Le Monde.

Состоялось закрытое совещание, на котором присутствовали премьер-министр Себастьян Лекорню, министр вооруженных сил Катрин Вотрен, начальник штаба обороны генерал Фабьен Мандон, председатели Национального собрания Яэль Браун-Пиве и Сената Жерар Ларше, лидеры парламентских фракций, партийные руководители и председатели комитетов по иностранным делам и обороне парламента.

В общей сложности около тридцати человек провели почти три часа в зимнем саду Елисейского дворца, пишет французское СМИ.

Были представлены все политические силы, включая те, которые наиболее неохотно высказывались об отправке войск в Украину, такие как «Национальное объединение» и «Непокорная Франция».

