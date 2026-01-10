Пять штатов подали иск против администрации Трампа

Штаты Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк, возглавляемые демократами, 8 января подали в федеральный суд Манхэттена иск на администрацию президента США Дональда Трампа из-за ее решения заморозить доступ к более $10 млрд федеральных средств на уход за детьми и помощь семьям.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Министерство здравоохранения и социальных служб США 6 января заявило об ограничении доступа к средствам со стороны администрации президента в связи с опасениями по поводу их нецелевого использования.

Агентство передает, что ранее администрация Трампа предупреждала о возможном сокращении федерального финансирования штатов, управляемых демократами, из-за угрозы мошенничества.

Источник: ТАСС