 США добьются владения Гренландией тем или иным способом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

США добьются владения Гренландией тем или иным способом

First News Media09:41 - Сегодня
США добьются владения Гренландией тем или иным способом

США завладеют Гренландией, даже если "пойдут сложным путем". Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече в Белом доме с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний.

Его спросили, сколько денег, по его мнению, понадобится для того, чтобы Гренландия вошла в состав США.

"Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет", - сказал глава Белого дома. Он выразил мнение, что если "Россия или Китай захватят Гренландию", если этого не сделают США.

"Я бы хотел заключить сделку, знаете, самым простым способом. Но если мы не сможем этого сделать, то пойдем по сложному пути", - резюмировал он.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
285

Актуально

В мире

Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО

Политика

МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из ...

В мире

США намерены восстановить деятельность своего посольства в Каракасе - ОБНОВЛЕНО

Мнение

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко ...

В мире

В Иране не стихают массовые протесты, растет число погибших

США добьются владения Гренландией тем или иным способом

Трамп: У аятоллы большие проблемы, США следят за протестами в Иране

Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Турция объявила об открытии крупного газового месторождения

В «PASHA Property Management» произведено новое назначение

Мадуро будет ожидать суда в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

Микки Рурк изменился до неузнаваемости - ФОТО

Последние новости

Дожди и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 10:54

В Тертере отравились угарным газом два члена одной семьи

Сегодня, 10:29

В Агдаше произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 10:15

В некоторых частях Абшеронского района отключат свет

Сегодня, 09:55

В Иране не стихают массовые протесты, растет число погибших

Сегодня, 09:50

США добьются владения Гренландией тем или иным способом

Сегодня, 09:41

Трамп: У аятоллы большие проблемы, США следят за протестами в Иране

Сегодня, 09:25

Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

Сегодня, 09:19

СБ ООН проведет заседание по Украине

Сегодня, 09:05

Украина выразила благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь

Сегодня, 08:55

Вниманию желающих оформить банковский кредит: Депозитные ставки падают, кредитные - растут

Сегодня, 00:06

Хакан Фидан: добиться результатов от СДС можно только силовым путём

09 / 01 / 2026, 23:53

Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе - ФОТО

09 / 01 / 2026, 23:40

Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

09 / 01 / 2026, 23:25

Азербайджан вошел в топ-5 стран по уровню тестостерона

09 / 01 / 2026, 23:10

В результате удара России по двум гражданским судам в Одессе погиб один моряк

09 / 01 / 2026, 22:55

В Тбилиси вспыхнул пожар в торговом центре - ВИДЕО

09 / 01 / 2026, 22:45

Верховный комиссар ООН по правам человека выразил озабоченность в связи с насилием в Иране

09 / 01 / 2026, 22:40

МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

09 / 01 / 2026, 22:20

Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО

09 / 01 / 2026, 22:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43