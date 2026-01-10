США добьются владения Гренландией тем или иным способом

США завладеют Гренландией, даже если "пойдут сложным путем". Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече в Белом доме с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний.

Его спросили, сколько денег, по его мнению, понадобится для того, чтобы Гренландия вошла в состав США.

"Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет", - сказал глава Белого дома. Он выразил мнение, что если "Россия или Китай захватят Гренландию", если этого не сделают США.

"Я бы хотел заключить сделку, знаете, самым простым способом. Но если мы не сможем этого сделать, то пойдем по сложному пути", - резюмировал он.

Источник: РИА Новости