Туристы попали под лавину в Грузии - ВИДЕО
Российские туристы попали под лавину в горах Грузии, сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел у вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия. Стихия обрушилась на группу лыжников и сноубордистов, состоявшую примерно из 20 человек. Среди них были и россияне.
Несколько человек смогли выбраться из снежного плена самостоятельно, еще одного пострадавшего извлекли спасатели при помощи туристов. Мужчина жив, его отправили в больницу.
Спасательная операция продолжается больше трех часов.
