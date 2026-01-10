Туристы попали под лавину в Грузии - ВИДЕО

Российские туристы попали под лавину в горах Грузии, сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел у вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия. Стихия обрушилась на группу лыжников и сноубордистов, состоявшую примерно из 20 человек. Среди них были и россияне.

Несколько человек смогли выбраться из снежного плена самостоятельно, еще одного пострадавшего извлекли спасатели при помощи туристов. Мужчина жив, его отправили в больницу.

Спасательная операция продолжается больше трех часов.