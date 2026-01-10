 Пезешкиан обвинил США и Израиль во вмешательстве во внутренние дела Ирана | 1news.az | Новости
В мире

Пезешкиан обвинил США и Израиль во вмешательстве во внутренние дела Ирана

First News Media23:22 - 10 / 01 / 2026
Ряд стран пытаются вмешиваться во внутренние дела Ирана, пытаясь спровоцировать хаос и беспорядки.

Как сообщают иранские СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

Пезешкиан заявил, что США и Израиль пытаются предотвратить формирование единства в исламском мире, пытаясь посеять хаос, однако народ исламской республики будет поддерживать свою страну и государственное устройство крепче, чем когда-либо.

"Весь мир наблюдал, как правительство США, в то время как мы сидели за столом переговоров, ударило по дипломатии и диалогу, совершило преступления против человечности и нарушило все международные нормы и правила, а теперь, полагая, что Исламская Республика Иран похожа на некоторые другие страны, предпринимает те же действия другим путем, подстрекая некоторых к созданию беспорядков и хаоса, в то время как народ Ирана будет крепче, чем когда-либо, поддерживать свою страну и государственный строй", - приводит слова Пезешкиана агентство Tasnim.

Бадр аль-Бусаиди, в свою очередь, выразил поддержку Ирану, отметив, что эта страна является стратегическим партнером Омана.

Источник: Report

