Президент Турции: «В семье должно быть не менее трех детей»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привлек внимание к демографическим вызовам, с которыми столкнулась в последний период страна, назвав сильный институт семьи «неотъемлемой составляющей развития государства».

Выступая на открытии выставки, посвященной исламскому искусству, турецкий лидер напомнил, что неоднократно заявлял о значимости многодетности.

«Я неоднократно заявлял, что в семьях должно быть не менее трех детей. Мы должны увеличивать численность населения. Лично у меня девять внуков, что является предметом особой радости», - подчеркнул глава государства.

Президент акцентировал внимание на решении правительства по объявлению «Года семьи» в Турции.

«К сожалению, зачастую, даже самые близкие люди выступают против увеличения численности населения, что вызывает серьезное огорчение. Надеюсь, что ситуация изменится», - сказал политик.

