В мире

Британия, Австралия и Канада могут ввести общий запрет на X

17:40 - Сегодня
Британия, Австралия и Канада могут ввести общий запрет на X

Правительство Великобритании обсуждает с властями Австралии и Канады возможность введения общего запрета на доступ к X.

Об этом сообщил телеканал GB News со ссылкой на источники.

По его информации, Лондон обеспокоен интегрированным в соцсеть чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok, который создает по запросу пользователей откровенные изображения женщин и детей. Согласно телеканалу, в Австралии и Канаде разделяют опасения премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее министр по науке, инновациям и технологиям Соединенного Королевства Лиз Кэндалл заявила, что поддержит медиарегулятор Ofcom в том случае, если он порекомендует полностью заблокировать доступ к X. Как подчеркнул GB News, в британском правительстве полагают, что скоординированные действия различных стран в отношении соцсети "пошлют сильный сигнал" ее владельцу Илону Маску.

Источник: ТАСС

