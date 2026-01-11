Израиль нанес удары по объектам «Хезболла» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новой серии ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, обвинив группировку в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение армии для прессы.

«В ответ на продолжающиеся нарушения «Хезболлах» договоренностей о прекращении огня ЦАХАЛ начала наносить удары по инфраструктуре «Хезболлах» на юге Ливана», - говорится в сообщении армии для прессы.

В четверг армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений «Хезболлах» на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.